Qui en veut au maire de Centuri ?

La villa du maire de Centuri, David Brugioni, a été visée par des tirs de fusil de chasse dans la nuit de dimanche à lundi. Ce mardi l’élu dénonce « un acte inqualifiable, d’une lâcheté absolue. »

Colère et détermination définissent la réaction du maire de Centuri, au bout du Cap Corse, au lendemain des tirs de chevrotine dont sa maison a été la cible. Plusieurs impacts de plombs ont été relevés et les gendarmes ont constaté que les caméras de vidéosurveillance qui protégeaient la bâtisse avaient été auparavant neutralisées. Selon le maire "il pourrait s'agir d'une tentative d'intimidation liée aux procédures judiciaires engagées depuis trois ans par la mairie, pour dénoncer des infractions de toute sorte malgré les pressions verbales et physiques". Les gendarmes sont chargés de l'enquête.

Un certain nombre de passe-droits

David Brugioni, maire de Centuri : « Le climat tendu perdure depuis quelques années à Centuri…Il y a un sentiment d’injustice puisqu’on a dénoncé pas mal de faits, ça concerne 24 plages, de la fausse facturation, des faux en écriture publique, les acquisitions de terrains communaux, un certain nombre de passe-droits acquis par l’ancienne municipalité et qu’on a dénoncé »

Un acte inqualifiable

« Cet acte est inqualifiable, on dit qu’on est des hommes en Corse, on peut le constater puisqu’on vient la nuit à visage camouflé faire ça pendant le sommeil… Ça ne va pas me faire changer ma ligne de conduite concernant ma gestion de la commune, au contraire ça me renforce… »

On a évité un drame

« J’en appelle au préfet, au procureur…aujourd’hui on a passé un cran, les impacts de chevrotine sont à quelques centimètres d’une chambre où dorment mes enfants, on a évité un drame, il faut que justice se fasse et qu’on commence à éclaircir la situation sur la commune. »

Plusieurs soutiens...sur le net

Soutien à David Brugioni et à sa famille après le tir de chevrotine contre leur maison. pic.twitter.com/ltTUbLDs9t — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) September 11, 2017

Sustegnu à u merre di Centuri è à a so famiglia. — Jean-Guy Talamoni (@JeanGuyTalamoni) September 11, 2017

Sustegnu à David Brugioni, merre di Centuri dopu à l'agressione contr'à ellu è a so famiglia. Pressioni inaccettèvule. Insuppurtèvule. https://t.co/Xq4KArtXoq — Fabiana Giovannini (@FabGiovannini) September 11, 2017