[PHOTOS] Cérans-Foulletourte : les locaux du club de foot saccagés

Le local du club de football de Cérans-Foulletourte, au sud du Mans, a été saccagé dans la nuit de mercredi à jeudi. Un bus scolaire stationné à l'extérieur a par ailleurs été volé avant d'être retrouvé à la limite du Mans et d'Arnage. Une enquête est en cours.

Cérans-Foulletourte, France

Portes défoncées, ordinateurs et bureautique ruinés : le local du club de football de Cérans-Foulletourte est méconnaissable après avoir été saccagé dans la nuit de mercredi à jeudi. "Tout a été souillé, explique le maire Gérard Dufour. Il y a de la bière répandue partout, des tags importants dans les tribunes". "La télévision qui appartient aux club et qui permet aux gars de regarder les matchs de foot a été éclatée", précise-t-il.

Les auteurs des faits se sont introduits dans le bâtiment en brisant la vitre d'une double porte. "On essaie au niveau de la commune de travailler avec les associations pour que tout soit entretenu et propre, déplore le maire, et là _c'est le travail des bénévoles qui est ruiné !_".

Un bus scolaire volé et d'autres bâtiments dégradés

Un bus scolaire stationné à côté du local a disparu avant d'être retrouvé à la limite d'Arnage et du Mans, mais l'enquête doit vérifier si ce sont les responsables du saccage qui l'ont volé. Dans la même nuit, le local de la Pétanque Cérannaise a vu une de ses portes abîmée. "Deux fenêtres de l'espace jeune de la ville ont aussi été détériorées et des gens sont entrés à l'intérieur", indique Gérard Dufour.

"On travaille sur la possibilité d'installer des caméras pour arriver à surveiller le secteur", conclut le maire.