Cerdagne : 1 200 cartouches saisies depuis le début du mois

Le mois d'octobre est mouvementé pour les douaniers de Cerdagne. En l'espace d'une dizaine de jours, ils ont saisi plus de 1 200 cartouches de cigarettes pour une valeur estimée de près de 120 000 euros.

Un conducteur mineur, sans permis

La première intervention a eu lieu le 6 octobre dernier. La brigade des douanes de Bourg-Madame a intercepté un jeune conducteur revenant d'Andorre. L'automobiliste a par deux fois refusé de s'arrêter malgré les injonctions des douaniers. Après deux demi-tours sur la route, il sera finalement arrêté, bloqué dans une file de voitures. À l'intérieur du véhicule, les douaniers vont découvrir 392 cartouches de cigarettes et 2 kg de tabac à rouler. La valeur de la marchandise est estimée à près de 40 000 euros. Autre découverte, le conducteur est mineur et il n'a pas le permis. Il a été arrêté et remis à la brigade de gendarmerie de Font-Romeu.

La seconde intervention a eu lieu ce mardi 18 octobre. Les douaniers de la brigade de Porta ont intercepté un SUV. Le conducteur avait dans un premier temps refusé de s'arrêter malgré les injonctions. Il s'arrêtera poursuivi par les agents des douanes. À bord du véhicule, 830 cartouches sont découvertes. La valeur de la marchandise est estimée à plus de 80 000 euros. Le conducteur de nationalité albanaise a été remis aux services de gendarmerie de Prades.