Cerdagne : une enquête ouverte pour viol sur un travailleur handicapé, deux suspects en détention provisoire

Les faits se seraient produits dans la soirée du 19 mars, dans la commune d'Enveitg. Un jeune homme de 20 ans, handicapé et sous curatelle, explique avoir été pris à partie par plusieurs individus et contraint à une fellation. Deux suspects, âgés de 20 et 28 ans, sont en détention provisoire.

Un homme de 20 ans et un autre de 28 ans, tous les deux en situation irrégulière, ont été placés en détention provisoire par le Parquet de Perpignan. L'un est mis en examen pour "viol et vol avec violences" et l'autre pour "recel de vol et non-assistance à personne en danger". Ils sont poursuivis dans une affaire d'agression sexuelle survenue dans la soirée du samedi 19 mars, dans la commune d'Enveitg, en Cerdagne.

Après le dîner, un travailleur handicapé de l'ESAT (établissement et service d'aide par le travail) sort faire une promenade. Le jeune homme, âgé de 20 ans, aurait été pris à partie par plusieurs individus. De retour dans l'établissement, le travailleur, handicapé mental, sous curatelle, raconte la scène à l'un de ses éducateurs. Il dit s'être fait voler ses écouteurs, son portable et avoir été contraint à une fellation par l'un de ses agresseurs.

L'éducateur et la victime vont porter plainte dans la foulée auprès des gendarmes. Deux suspects sont rapidement interpellés et placés en garde à vue. Depuis mardi, ils sont en détention provisoire, l'un à Perpignan, l'autre à Béziers. Une information judiciaire a été ouverte.