Cérémonie du 14 juillet, nouvel hôtel de police à Nice, les priorités du nouveau patron de la police azuréenne

La police a un nouveau patron dans les Alpes-Maritimes. Il s'agit de Patrick Mairesse, 52 ans. Il nous parle de la sécurité sur la fête de la musique ce mercredi soir, de la cérémonie du 14 juillet 2017 ou encore de la création d'un nouvel hôtel de police à Nice.

Patrick Mairesse est le nouveau directeur de la sécurité publique dans les Alpes-Maritimes. C'est le patron des policiers et il était notre invité ce mercredi matin sur France Bleu Azur.

"Pas de risques supplémentaires pour la fête de la musique"

Patrick Mairesse nous a parlé de la sécurité lors de la fête de la musique dans les Alpes-Maritimes. Nous lui avons demandé si les azuréens seront en sécurités ce mercredi soir : "La première mesure c'est celle qu'a prise le préfet les bars fermeront à la même heure que d'habitude. L'ensemble des policiers est mobilisé. L'idée c'est de faire des patrouilles dynamiques pour les mettre au plus près des événements. Il n'y a pas plus de risques que d'habitude mais on est très vigilent."

Son parcours

Patrick Mairesse a 52 ans. Ancien commissaire de police, il a fait l'école Nationale Supérieure de Police de Saint-Cyr-Au mont d'Or. Il a été successivement affecté dans différentes Directions Départementales de Sécurité Publique dans le Rhône , Le Gard , la Corse du sud. Il est en poste dans les Alpes-Maritimes depuis le 9 mai. Il est donc a à la tête de la police azuréenne qui comprend 1 900 fonctionnaires sur tout le département. C'est le patron de 6 commissariats de Police : "La c'est plus plus de moyens, plus d'événements. Cet été on n'a pas un jour sans événement. On a aussi des renforts pour nous aider."

Le 14 juillet 2017

Pour l'une de ses premières missions, sécuriser la cérémonie du 14 juillet 2017, Patrick Mairesse prépare en ce moment cet événement : "Nous sommes en train de préparer un dispositif pour le 14 juillet. La journée va être longue. On sera dans la rue très tôt le matin et très tard le soir. On travaille tous les jours sur ce 14 juillet 2017. On va avoir des renforts."

Un nouvel hôtel de police

La priorité également de Patrick Mairesse c'est également la création d'un nouvel hôtel de police : "Nous devons avoir un nouvel hôtel de police à Nice. Les sites sont aujourd'hui vétustes. Nous resterions en centre ville mais la création de ce nouvel hôtel de police verra le jour dans plusieurs années.'