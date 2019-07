Cergy : quatre chats retrouvés morts brûlés en quelques jours

Cergy, France

Quatre cadavres de chats ont été retrouvés carbonisés en l'espace de trois jours, la semaine dernière, avenue Martelet, dans le quartier Saint Christophe à Cergy (Val-d'Oise). C'est une riveraine qui a donné l'alerte à l'association Cat's City Cergy, qui recueille et propose des chats à l'adoption.

Trois des quatre dépouilles sont introuvables. Céline et Lucie, co-présidentes de l'association, sont allées récupérer le dernier cadavre ce week-end, quelques heures après avoir été prévenues : "On voyait que de la souffrance sur le faciès du chat : il avait la gueule grande ouverte comme s'il était en train d'hurler. Ce n'est pas un chat qui est mort dans son coin, _c'est un chat qui est mort dans la souffrance"_, décrit Céline.

Un certificat vétérinaire confirme que ce chat est mort brûlé vif. Le cadavre enveloppé dans une serviette pesait seulement 900 grammes, alors qu'un chat adulte pèse en moyenne 3,5 kilogrammes. Vu l’état de dégradation du corps, il est impossible de l’identifier. Mais l'association est sûre d'une chose : "C'est un chat domestiqué, qui est sociable, qui va vers les humains : on n'approche pas un chat sauvage comme ça. On craint donc que ce soit le chat d'un habitant du quartier de Saint Christophe."

Le chat retrouvé ce week-end est bien mort brûlé vif, selon ce certificat vétérinaire délivré le 27 juillet - Association Cat's City Cergy

Les responsables encourent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende

L'association a posté ce samedi un message sur sa page Facebook pour alerter de cet acte de cruauté, photo à l'appui : "On est désolées de partager cette photo, explique Lucie, mais il faut que les habitants de Cergy protègent leur chat et ne le laissent pas sortir tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il faut aussi les personnes qui ont peut-être vu quelque chose le disent, on peut protéger leur anonymat. On a l'espoir de rendre justice à ce chat."

L’association va déposer plainte cette semaine. Pour cet acte de cruauté, les responsables encourent deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.