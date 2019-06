Ces bijoux sont-ils à vous ? : la police de Poitiers recherche les propriétaires d'objets volés dans la Vienne

Poitiers, France

Des montres, des bracelets, des médailles et autres chaînes en or... La police de Poitiers recherche les propriétaires de 39 bijoux volés ! C'est la cellule anti-cambriolage de la Sûreté Départementale du commissariat de Poitiers qui diffuse cet appel sur la page facebook de la police nationale de la Vienne. Les objets en question ont été dérobés lors de cambriolages commis entre le 1er août et le 1er décembre 2018, sur le département de la Vienne.

Capture écran de la page facebook de la police nationale de la Vienne © Radio France - Avec l'accord des services de police

Si vous reconnaissez un de ces bijoux et si vous avez fait l’objet d’un cambriolage, la police vous invite à contacter les enquêteurs au 06 43 72 02 62, entre 08h00 et midi, et entre 14h00 et 18h00.