Des étudiants lillois dénoncent "des portions pour enfants" au restaurant universitaire

Les quantités servies au restaurant universitaire du campus Pont de Bois à Villeneuve d'Ascq, près de Lille, ont-elles diminué depuis septembre, alors que les prix n'ont pas baissé ? Ces dernières semaines, certains étudiants se plaignent d'avoir faim après le déjeuner.

3.000 steaks livrés au lieu de 5.000

"Ce sont des portions pour enfants, pas pour des étudiants. On sait très bien qu'on ne peut pas demander plus parce qu'il faut penser aux autres", glisse Matéo, en master d'histoire, qui a observé une baisse des portions de viande dans l'assiette. De son côté, Yassmine, en licence d'Histoire de l'art, a remarqué que les omelettes avaient diminué "de moitié". Laurine, en psychologie, sait qu'elle ira au distributeur. "Quand je reviens en cours, je suis frustrée."

Dans son bureau du CROUS Lille Nord-Pas-de-Calais, le directeur général dément toute consigne de réduction des quantités à cause de l'inflation. En revanche, Emmanuel Parisis doit jongler avec les pénuries alimentaires et les défauts de livraison : "Le jour où l'on attend 5.000 steaks, on nous en livre seulement 3.000, il faut alors se réadapter rapidement, ce qui pose des problèmes d'organisation. On ne peut pas obligatoirement assurer la même prestation en début de service qu'en fin de service."

Jusqu'à 80 % de fréquentation supplémentaire en trois ans

Deux ans après la mise en place pour les étudiants boursiers des repas à un euro, "la fréquentation a augmenté, ajoute Matéo. Depuis la rentrée, c'est énorme, des queues de fou ! Pour certains étudiants, c'est le seul repas de la journée alors on reste un peu sur notre faim..." Emmanuel Parisis reconnaît cette hausse de la fréquentation avec "entre 30 à 80 % d'augmentation" en fonction des restaurants par rapport à 2019, qui est "l'année de référence."

En parallèle, le directeur général du CROUS regrette une concentration des étudiants sur une heure pour le déjeuner. Il appelle les équipes pédagogiques à revoir l'organisation des cours pour permettre d'étaler la fréquentation. "S'il y avait une évolution de quinze à vingt minutes, cela permettrait d'absorber beaucoup plus d'étudiants."