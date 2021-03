Ces Français vont-ils enfin pouvoir adopter des petits Haïtiens ?

Depuis le meurtre d'un couple d'adoptants français en 2019 en Haïti un arrêté ministériel bloque les adoptions dans ce pays des Caraïbes. Le conseil d'état a été saisi par 39 Français qui désespèrent de voir leur demande d'adoption aboutir. Laurence Cormouls-Houlès travaille à cheval sur Mazamet, Castres et Carcassonne. Cette Tarnaise a fait sa demande en 201,3 elle avait presque perdu espoir, mais avec ce recours collectif devant la justice elle veut y croire encore :

Cette femme de 45 ans qui attend d'adopter depuis maintenant huit ans essaye de mettre des mots sur ce qui lui arrive :

C'est une douleur, une peine qui n'est pas démontrable. On ne connaît rien des enfants, mais c'est toute notre vie. On se retrouve à 39 pour ce recours, on est la famille des 39"