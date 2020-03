Ces gestes solidaires de boulangers lorrains envers les soignants

Les boulangers-pâtissiers aussi, se montrent solidaires vis-à-vis du personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus. En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, ces artisans multiplient les initiatives pour soutenir le corps médical. Petit tour d'horizon (non exhaustif).

Tournée de viennoiseries

"Un café et un croissant offert à tout le personnel soignant sur présentation d'un justificatif" : voilà un post qui fleurit un peu partout sur les pages Facebook de boulangers-pâtissiers, comme celle de Valérie Baudet, basée à Laxou. Depuis jeudi, plusieurs dizaines de clients ont pu bénéficier de cette attention. "C'est pour les remercier de tout ce qu'ils font actuellement", dit-elle, simplement.

Ça réchauffe un peu les cœurs de ceux qui sont en première ligne."

Dans les boulangeries vandopériennes de Matthieu Callet aussi, ce petit rituel est désormais instauré. "On a réduit nos horaires de 7h à 14h, pour protéger nos salariés. On s'est dit que ceux qui sont dans les hôpitaux ou ceux qui sont sur les routes comme les infirmières libérales, les ambulanciers, SOS Médecins, etc... , s'ils avaient l'occasion de sortir du service et qu'ils pouvaient faire une petite pause de deux minutes pour prendre un café ou un croissant, ça peut, à sa toute petite échelle, faire du bien au moral." Les retours, d'ailleurs, sont très positifs. "Ils sont super contents, on les voit avec un petit sourire", poursuit le gérant.

Le personnel du service des urgences d'Epinal. - DR

Dans les Vosges, à Eloyes, les employés de la boulangerie Pinot ont livré 200 chouquettes au service d'urgence de l'hôpital Emile Durkheim, à Épinal. Des gourmandises toutes englouties, preuve à l'appui, puisque le personnel soignant a envoyé une photo à Sébastien Pinot, le gérant.