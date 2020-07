"Ces incendies m'ont changé" Frédéric Touzellier le maire de Générac

Un an après les incendies de Générac, Frédéric Touzellier le maire, a accordé une interview à France Bleu Gard Lozère. Il revient sur ces événements dramatiques et ce que ça a changé dans la gestion de sa commune.

Il y a un an commençait une semaine horrible pour tous les généraquois. Un premier incendie, le 30 juillet 2019, puis un autre quelques jours plus tard, avec ce drame le 2 août 2019 : un Tracker se crashait et son pilote Franck Chesneau mourrait dans l'accident. En plus de ce drame, au total 800 hectares sont parties en fumées durant ces feux sur la commune. Des événements qui ont marqué à tout jamais le maire Frédéric Touzellier.

Le maire de Générac se souvient Copier

" Ces incendies m’ont fait grandir"

Le maire se souvient : "_J'ai été sur le qui-vive pendant quasiment 11 jours. Nous ne dormions pas beaucoup, on se demande d'ailleurs aujourd'hui comment on a fait pour tenir. Je pense que c'est l’adrénaline qui m'a fait tenir j'étais à 140 pour cent." avant d'ajouter "de toute façon nous n'avions pas le choix il fallait sauver le village!". _Frédéric Touzellier qui explique avoir changé avec ces incendies : " Je n'ai pas honte de le dire, j'ai grandi avec ces incendies et je prends plus de recul aujourd'hui dans de nombreux domaines, mais pas seulement moi, toute mon équipe, mes élus qui ont été fantastiques et mes agents irréprochables. Nous avons tous fait preuve de solidarité c'est aussi ce que je retiens de ces événements ".

" J'ai eu une véritable prise de conscience sur la façon de gérer les bois et les forêts"

Depuis ces incendies, le maire a mis en place un comité de pilotage avec une botaniste. L'objectif est de repenser la structuration des bois et des forêts sur sa commune. Le maire explique vouloir" mettre en place sur ces terres qui ont brûlées des espaces ludiques, pédagogiques autour de l’environnement. Nous allons aussi planter de nouvelles essences d'arbres et bien-sur mettre en place un entretien permanent des ces bois pour éviter les incendies". Ce projet devrait commencer en décembre pour durer 18 mois.

Un an après les incendies ils sont encore dans toutes les têtes dans le village Copier

à lire aussi L'incendie de Générac est d'origine criminelle