"Ces jeunes aimaient vivre" : hommage à Saint-Max à trois des victimes de l'incendie de Wintzenheim

Un hommage rendu ce dimanche 17 septembre à trois des onze victimes de l'incendie de Wintzenheim en Alsace le 9 août dernier. Dix personnes en situation de handicap et leur accompagnateur sont morts pendant un séjour de vacances. L'IGAS (l'inspection générale des affaires sociales) doit rendre son rapport d'enquête administrative cette semaine.

A Saint-Max, dans le Grand Nancy, où vivaient Jimmy, Jennifer et Jérôme, au foyer de l'Eau Vive, un hommage a donc été rendu dans le cadre d'Handiride, un rassemblement de véhicules anciens où des personnes en situation de handicap montent à bord des voitures. Les victimes de l'incendie étaient inscrites pour cette manifestation.

"Nous sommes tous marqués"

Les portraits de Jimmy, Jennifer et Jérome sont exposés à proximités des voitures de collection. Cet hommage ici était nécessaire pour Josiane Merlette de l'office municipal passerelle handicap de Saint-Max : "nous sommes tous marqués. Nous les connaissions, ils étaient enthousiastes, ils aimaient vivre et étaient contents de ces moments que l'on apportait". Le maire Eric Pensalfini se souvient de Jimmy, participant très fidèle à cette manifestation : "Quand il avait décidé d'une voiture, il se mettait à côté et il n'en bougeait plus. Jimmy n'avait pas eu le temps de s'inscrire avant ses vacances, il n'a jamais pu le faire".

Hommage à trois victimes de l'incendie de Wintzenheim lors de la manifestation Handiride à Saint-Max © Radio France - Cedric Lieto

Parmi les participants, il y a des résidents du foyer l'Eau vive où vivaient les trois victimes. Une communauté qui se relève doucement, c'est ce que raconte au micro avant le départ le directeur du foyer Fabrice Gicquel : "on sort de la grosse émotion qui nous a percuté en août pour célébrer aussi la vie et l'élan de solidarité présent aujourd'hui". Puis vient le moment de prendre la route avec en tête Jimmy, Jennifer et Jérôme pour Michel au volant d'une Porsche des années 70 : "c'est incontournable, ce sont des personnes qui auraient été là aujourd'hui. Penser à eux, cela va de soi".