Ces neuf chats seront tués si personne ne les adopte avant vendredi soir

En Bretagne, les associations peinent à trouver des familles d'accueil pour les chats pendant les vacances d'été. Les fourrières du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine sont débordées, les associations aussi. Certains chats seront donc euthanasiés si personne ne se manifeste pour les récupérer.

Morbihan, France

C'est un appel au secours que lance "Urgence fourrière de Bretagne". Sur sa page Facebook, la fédération d'association propose à l'adoption les chats qui risquent d'être euthanasiés s'ils restent dans les fourrières du Morbihan et d'Ille et Vilaine.

"Dans le couloir de la mort"

"Ce sont des chats qui ont été ramassés par la fourrière, explique Virginie, qui gère cette page Facebook. Ceux qui ne sont pas identifiés se retrouvent sur ces listes, dans le couloir de la mort. Ils sont proposés aux associations mais il n'y a plus de place, alors la seule solution qui reste c'est l'euthanasie."

Une liste sur Facebook, pour trouver des familles d'accueil

"On reçoit toutes les semaines une liste de chats qui arrivent en fin de délai, poursuit la bénévole. Les associations prennent ceux qu'elles peuvent, mais sont débordées. Nous on publie la liste des animaux restants sur Facebook pour leur trouver un foyer." Cette semaine du 15 août est particulièrement tendue, car avec l'été les abandons sont nombreux, et les particuliers qui pourraient recueillir les chats sont souvent en vacances.

Déjà 1.200 chats sauvés

La Fédération "Urgence fourrière de Bretagne" fête ses 1 an, et la dizaine de bénévoles a déjà sauvé 1.200 chats qui auraient été tués sans leur intervention.