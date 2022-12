Ces pompiers s'inquiètent du nouveau règlement opérationnel en Hautes-Pyrénées

Le texte n'avait pas été actualisé depuis 2011, et sa modification a été validée en conseil d'administration le 13 décembre dernier, puis signé par la préfecture dans la foulée. En prévision de la mise en place le 1er mars prochain du nouveau règlement en Hautes-Pyrénées, des pompiers prennent la parole pour alerter sur une dégradation de leurs conditions de travail.

Une dizaine de pompiers en moins à Tarbes et à Lourdes

Le syndicat autonome et la CGT dénonce une nouvelle répartition des effectifs qui va accentuer la nécessité de recruter des sapeurs-pompiers volontaires, alors que les candidats se font de plus en plus rares. "Quand on a un manque de personnel volontaire, ce sont les centres mixtes qui pallient ce manque. Le personnel n'est plus sur son secteur et quand il part sur son secteur, il est en effectif réduit, et les gens censés les renforcer sont souvent des volontaires", explique le président du syndicat SA, Stéphane Millet.

Avec la nouvelle répartition, le centre de Tarbes comptera huit sapeurs-pompiers en moins. A Lourdes, ce sont trois postes qui seront également transférés dans une autre caserne. Stéphane Millet s'inquiète de l'état physique et du moral des équipes : "On a eu récemment un feu derrière la préfecture de Tarbes, des personnels ont été engagés vers 23 heures et ils y étaient encore à 7 heures du matin au milieu des décombres".

Un délai d'intervention passé de 13 à 18 minutes en quelques années

Selon le président du syndicat SA, ce nouveau règlement opérationnel peut aussi entrainer des conséquences sur l'efficacité des interventions : "Quand on entre dans un feu de maison, il faut au moins être deux ! En terme de rendu à la population, ça va devenir une catastrophe". Selon la CGT, le délai moyen est d'intervention est passé de 13 à 18 minutes environ dans les Hautes-Pyrénées en quelques années.

Ce nouveau règlement intervient alors que le syndicat autonome des pompiers des Hautes-Pyrénées a déjà déposé un recours devant le tribunal administratif. Il s'oppose à la réforme sur le temps de travail des fonctionnaires qui prévoit de passer à 1.530 à 1.607 heures, ce qui correspond au rythme des 35 heures. Selon le syndicat, cette réforme ne prend pas en compte les "sujétions" du métier, soit le travail de nuit ou les jours fériés par exemple.