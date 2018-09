Marseille, France

Depuis le 26 juillet, la lutte contre les rodéos motorisés s'est renforcée.

Une loi adoptée par le parlement qui sanctionne plus durement les auteurs de rodéo à moto en pleine rue , et parfois même sur les trottoirs. Les contrevenants risquent désormais 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, des peines multipliées par cinq, si la consommation d'alcool ou de stupéfiants est avérée

Autre nouveauté permise par cette loi: la confiscation de la moto mise en cause

Les rodéos urbains qui pourrissent la vie de nombreux habitants à Marseille, le week-end dernier, la police marseillaise a mené une opération "coup de poing" qui a permis l'interpellation de 13 "fous du guidon", une bande qui s'est regroupée de dizaines de membres pour se rendre à grand littoral, les terrasses du port et le Jarret.

L'an dernier, le ministère de l’intérieur a pointé plus de 15 000 rodéos dans l'ensemble du pays.