"Ces violences doivent cesser" : à Châteauroux, une marche blanche prévue en hommage à Maxime

L'émotion n'est pas retombée à Châteauroux, six semaines après l'agression mortelle sur la place de la République qui a coûté la vie à Maxime, jeune homme de 25 ans. Ses proches organisent une marche blanche ce samedi 28 août. Le groupe de motards Casseurs de Bielles, dont la victime faisait partie, précise que ce rassemblement vise aussi à ce que "les élus comprennent bien que ces violences à répétions doivent cesser et qu'un drame comme celui que nous avons vécu ne puisse surtout pas se reproduire".

Les motards se donnent rendez-vous au MACH 36 de Déols à 16 heures avant de rejoindre la place Sainte-Hélène à 16h30 où les piétons pourront se rassembler. Les deux cortèges pourront ensuite convoyer jusqu'à la place de la République.

Après de nombreuses critiques sur le sentiment d'insécurité, le maire de Châteauroux a pris la parole. Gil Avérous a souhaité répondre à la lettre du député LREM de l'Indre François Jolivet. "Des mesures ont été prises pour renforcer la présence policière dans le centre-ville et particulièrement sur la place de la République". Il cite tour à tour des "patrouilles de police démultipliées" et "un contrôle des établissements et une sensibilisation des patrons de bars pour éviter de servir les clients en état d'ivresse ou qui le sont presque".

Des perturbations de circulation à prévoir

Par ailleurs, la préfecture de l'Indre prévient de difficultés de circulation à prévoir dans l'agglomération castelroussine entre 14 heures et 19 heures. Les participants se déplaceront du parking du Mach 36 en direction de la Place de la République en empruntant la D956, l’avenue de Blois, l’avenue Gédéon Duchâteau, l’avenue Marcel Lemoine puis la Place Sainte-Hélène. Il est conseillé aux automobilistes, dans toute la mesure du possible, d’en tenir compte pour leurs déplacements. De plus, les usagers de la route sont invités à la plus grande prudence à l’approche du convoi.