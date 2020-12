Ces voleurs ne dérobaient que des grands crus : 25 arrestations, 900 bouteilles de vins retrouvées

Un vaste réseau de voleurs de grands crus bordelais a été démantelé cette semaine. Mardi plus de 200 gendarmes et policiers ont interpellé simultanément 25 personnes en Gironde, en Dordogne et dans la Loire. Résultat de plus d'un an d'enquête.

Cette bande de cambrioleurs s'en prenait uniquement aux meilleurs bouteilles de vins, la plupart du temps dans des entrepôts de négociants bordelais. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros.

L'enquête démarre en septembre 2019. Plusieurs vols avec effraction sont constatés chez des négociants Bordelais avec à chaque fois le même mode opératoire. Les cambrioleurs s'introduisent de nuit dans les entrepôts en découpant des cloisons et repartent avec les meilleurs bouteilles.

Début 2020 suite à trois nouveaux vols à Léognan et Carbon-Blanc la gendarmerie décide de créer un groupe dédié avec surveillance technique et filatures. La police travaille également de son coté mais le parquet de Bordeaux réunis les deux forces autour d'une enquête commune. Enquête qui permet de d'identifier voleurs et receleurs.

Une des arrestations mardi matin - Gendarmerie Nationale

Mardi matin gendarmes et policiers ont donc frappé au domicile des suspects. 25 arrestations au total en Gironde, Dordogne et dans la Loire. Le chef présumé de ce réseau est un homme d'affaire bordelais de 55 ans, déjà connu de la justice. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur plusieurs centaines de milliers d'euros et 900 bouteilles, uniquement des grands crus : château Yquem, Romanée-Conti et autres Lafitte-Rotschild.