Cesson-Sévigné : un échafaudage s'effondre, trois ouvriers sont blessés

A Cesson-Sévigné, près de Rennes, pour une raison encore indéterminée, un échafaudage d'une hauteur de 6 mètres s'est effondré à 9h, ce vendredi 5 novembre, à l'intérieur d'un immeuble en construction avenue des Champs-Blancs.

Trois ouvriers, âgés de 22, 23 et 53 ans, qui se trouvaient sur la structure, se sont retrouvés sous l'amas métallique. Les pompiers et une équipe du SAMU sont arrivés rapidement pour les dégager. Heureusement, les trois hommes ne sont que légèrement blessés. Deux d'entre eux ont été hospitalisés au CHU Pontchaillou de Rennes et le troisième à la polyclinique de Cesson-Sévigné. Une enquête va devoir déterminer les causes de cet accident.