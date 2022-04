Cesson-Sévigné : une jeune femme de 19 ans violée dans un passage souterrain

A Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), une jeune femme âgée de 19 ans a été violée samedi 26 mars dans un passage souterrain alors qu'elle se rendait à son travail à vélo. Son agresseur présumé, connu de la justice, a été interpellé, placé en garde à vue et écroué.

Un homme de 21 ans a été arrêté, placé en garde à vue et écroué après un viol survenu en début de matinée samedi 26 mars à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). Une jeune femme, âgée de 19 ans, qui se rendait au travail à vélo, a subi des violences physiques et a été contrainte de suivre son agresseur, qui circulait en voiture, dans un passage souterrain boulevard Saint Roch. Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, confirme dans un communiqué les informations données par le site "Rennes-infos-autrement".

La victime a été prise en charge par les pompiers et hospitalisée au CHU Pontchaillou. "L’enquête criminelle confiée à la sureté départementale, sous l’autorité du parquet de Rennes, a permis de rapidement identifier le mis en cause comme étant un jeune homme né en 2001 au Cameroun, connu de l’institution judiciaire." Le violeur présumé encourt une peine de 15 ans de réclusion criminelle. "Je tiens à saluer l’action efficace des policiers de la sureté départementale qui a permis rapidement d’identifier le mis en cause de ces faits d’une gravité manifeste" conclut Philippe Astruc.