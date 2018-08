Dijon, France

Lutter contre les cambriolages et établir le contact avec la population

La moto tout terrain permet un contact direct avec la population © Radio France - Stéphane Parry

Depuis le début de l'été, quelques gendarmes de la brigade de Dijon et de Quetigny reçoivent une formation pour effectuer des patrouilles à motos. Trois fois par semaines, deux militaires armés, habillés en treillis et équipés de gilets par balles enfourchent une Yamaha 125 cm3 WR.

Une fois le parcours défini, c'est parti pour une patrouille d'environ trois heures : "cela permet tout d'abord d'aller dans des endroits non accessibles avec un véhicule, comme les bois," explique le chef d'escadron Emma Ardouin. "Il y a aussi un rapport direct avec les gens. On peut discuter plus facilement avec la population. Au fur et à mesure de la conversation, les militaires recueillent du renseignement sur la délinquance ou encore sur la tranquillité des riverains. Ces informations peuvent intéresser des enquêtes en cours," affirme le commandant. A chaque sorties, les deux gendarmes motorisés sont suivis par un véhicule qui peut intervenir en cas de besoin.

Les engins utilisés par les gendarmes sont deux motos Yamaha 125 WR © Radio France - Stéphane Parry

On est dans le contact et la proximité avec la population, selon le chef d'escadron Emma Ardouin

Un tour dans le parc de cèdres, un passage près du stade de Quetigny, un détour par le parking de la piscine, les militaires gardent un œil avisé sur d'éventuels vols à la roulotte. Une grande partie du travail des gendarmes à motos réside aussi dans la lutte contre les cambriolages : "en étant debout sur la moto, on surplombe les haies, et on peut surprendre plus facilement les cambrioleurs. On n'entend pas arriver les motos. Elles sont silencieuses. On a un effet de surprise sur le malfaiteur."

Cinq détentions de stupéfiants et plusieurs port d'arme blanche

Le bilan des patrouilles à motos est loin d'être anodin : "on est sur une vingtaine de patrouilles sur l'été. On a pu relever en flagrance plusieurs usages et détentions de stupéfiants. On a également lors de contrôles trouvé des armes blanches. Enfin en patrouillant, on a aussi constaté un certain nombre d'infractions au code de la route," reconnaît le commandant Ardouin.

A la fin de l'été, les patrouilles à motos vont s'arrêter, mais la compagnie de gendarmerie de Dijon envisage de poursuivre l'expérience et pourquoi pas de l'étendre à la fin de journée voire la nuit, là où les faits de délinquance sont plus nombreux.