Cet hélicoptère bombardier d'eau pourrait éviter de gros feux de forêt dans la Drôme cet été

En préambule, ce n'est pas évident à l'imaginer, mais la mauvaise météo depuis le mois de juin n'empêchera pas nécessairement le départ de feux de forêt cet été en Drôme et en Ardèche. La pelouse est verte, certes, mais "quelques jours de vent et de fortes chaleurs peuvent provoquer des départs d'incendie", rappelle le contrôleur général Didier Amadéi, responsable des sapeurs-pompiers dans la Drôme. D'ailleurs, le soleil est à peine revenu que la zone limitrophe entre Drôme et Vaucluse est passée en risque modéré ce jeudi 22 juillet. Voilà pourquoi l'arrivée de cet hélicoptère bombardier d'eau est la bienvenue pour les sapeurs-pompiers qui s'attendent à une reprise d'activité en août et en septembre.

La machine est arrivée en début de semaine, floquée d'un énorme "26" sur le côté. Loué à une entreprise privée pendant 45 jours, avec l'aide financière du département, l'hélicoptère va permettre aux sapeurs-pompiers d'agir rapidement sur le terrain. "En trente minutes maximum, nous pouvons aller dans n'importe quel endroit du département", explique le pilote Alban Bulot.

Neuf sapeurs-pompiers sont formés pour monter dans l'hélicoptère et mener les opérations de largage en cas d'incendie. © Radio France - Willy Moreau

Cet outil est indispensable complète le capitaine Patrick de Moura, le chef du centre des pompiers à Valence : "La difficulté c'est que nous avons un territoire départemental très étendu, de la vallée du Rhône et l'arrière-pays". Grâce à cet hélicoptère et son Bambi Bucket, sorte de gros sac qui peut transporter et larguer 800 litres d'eau, les interventions peuvent se dérouler avant l'arrivée des sapeurs-pompiers par voie terrestre.

Utilisé aussi pour des phases de reconnaissance, en cas de fumées par exemple, il peut aider à mieux déployer les forces à terre autour de l'incendie. Son utilisation permet avant tout de traiter les départs de feu avant qu'il ne se propage. L'année dernière à la mi-août, se souvient Didier Amadéi, "un incendie a pu être contenu sur un hectare seulement" grâce à ce genre d'hélicoptère.

En cas de gros incendies, l'utilisation notamment des canadairs dont la capacité en eau est dix fois plus grande que celle de l'hélicoptère, est indispensable. Mais là, encore, souligne Alban Bulot, l'aéronef peut avoir son utilité "en travaillant en lisière pour éviter la propagation". Les autorités attachent une attention particulière aux feux de forêt dans la mesure où 300 communes sur 394 sont concernées de manière variable par les risques incendie.