Cette bouée de nage peut vous sauver la vie en Méditerranée, même au bord des nombreux rivages héraultais

Six personnes sont décédées noyées depuis un mois dans l'Hérault. Il y en avait eu 11 l'été 2020. Les autorités craignent le pire. La semaine prochaine les conditions ne sont pas bonnes. Les postes de secours sont désormais équipés de bouées de nage. Elles pourraient bien vous sauver la vie.

Depuis le 15 mai 2021, six personnes sont mortes en mer dans le département de l'Hérault. Une soixantaine de baigneurs se sont noyés mais ont pu être réanimés grâce à l'intervention rapide des 350 sauveteurs mobilisés. La saison estivale débute à peine mais les autorités ne cachent pas leurs préoccupations alors que les conditions en mer ne s'annoncent pas pas vraiment bonnes les prochaines jours.

L'an passé, 11 personnes sont décédées par noyade dans l'Hérault.

Alors que les touristes continuent d'affluer sur la côte, le dispositif baignade a été présenté ce vendredi à Valras-Plage par le préfet de l'Hérault. Le choix de cette station balnéaire au sud de Béziers n'est pas anodin. Deux personnes se sont noyées ces dernières semaines

"Autant de décès à cette époque de l'année, c'est préoccupant"- le Préfet de l'Hérault Jacques Witkowski

Nagez en toute sécurité en mer

Evidemment l'été avec les nombreux baigneurs au bord de l'eau, la tentation est grande de s'éloigner du bord des plages pour trouver un peu de tranquillité pour nager. Mais avez-vous seulement pensé à vous équiper d'une bouée de nage ? Attachée à votre bassin, elle flotte derrière vous sans encombrer vos mouvements. Cette bouée peu encombrante peut vous sauver la vie. Depuis cette année, les 77 postes de secours du département de l'Hérault en sont tous équipés. Trois bouées par poste. Il suffit d'en faire la demande aux sauveteurs, à moins de vous en procurer à moindre coût dans un magasin de sport.

"Qu'on soit bon nageur ou pas, cette bouée est indispensable comme le casque pour le vélo"- Cindy

Une partie des accidents en mer est liée à une imprudence, à une méconnaissance du milieu aquatique. Patrick Toustou, le délégué interdépartemental de la SNSM ne cache pas sa préoccupation pour la saison qui arrive. ''Les baigneurs sont excédés après des mois de confinement. Ils veulent en profiter et n'écoutent pas forcément les consignes des sauveteurs''

"On a du mal à faire passer des messages. Les baigneurs n'écoutent pas. Ils veulent de la liberté après des mois de confinement"

Soyez attentif aux conseils de prudence

Pas besoin forcément de s'éloigner de la plage pour se mettre en danger. Il y a des courants sous-marins méconnus même en présence d'une mer peu, voire pas agitée. Rien ne sert de lutter même si les vagues ne sont pas importantes. Au pire vous risquez d'être emporté sur 300 mètres mais d'ici là, les secours très attentif vous auront mis en sécurité

''On a trop tendance à banaliser la méditerranée'' dit Lieutenant Philippe ATLANI du Service Départemental d'incendie et de secours de l'Hérault

Cette saison est d'autant plus délicate que de nombreux enfants, n'ont pas pu apprendre à nager à cause de la pandémie. Les stages en piscine n'ont pas pu être organisés dans le cadre du cursus scolaire. Les bassins n'ayant pas pu accueillir les enfants sauf de manière exceptionnelle, les sauveteurs demandent de la plus grande vigilance aux parents en ayant un regard très attentif.

Guillaume Dechavanne, conseiller animation, à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l' Hérault, ministère des sports, milite pour l'organisation de stage de natation en milieu naturel

Cet été, 350 professionnels sont mobilisés pour assurer votre sécurité en mer mais également sur les différents points d'eau du département (pompiers, CRS, SNSM). Grâce à eux, chaque année, des centaines de baigneurs ont la vie sauve, prenant des risques au péril de leur vie pour sauver la vôtre. Rien que le weekend dernier dans l’Hérault, 50 nageurs en difficulté ont été sauvés par ces professionnels.

Prévention noyade en mer