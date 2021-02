Le refuge Oléronais a réalisé un sauvetage un peu particulier le week-end dernier près d'Angoulême avec l'aide de quatre autres associations. Les 20 chiens, 30 poules, 6 oies et 4 chats vont être adoptés rapidement.

Cette Charentaise voulait se débarrasser de ses 20 chiens, 30 poules, 6 oies et 4 chats près d'Angoulême

"Heureusement qu'on n'a pas ce genre de sauvetage tous les jours", sourit Marie-Claire Pinot, la Présidente du Refuge Oléronais. Le week-end dernier, elle reçoit un coup de fil de l'Association de protection animale de Charente.

Près d'Angoulême, la propriétaire d'une grande maison déménage, et souhaite donc se débarrasser de la plupart de ses animaux. Seulement voilà, cette dame est plutôt très entourée. "Il y avait 20 chiens, une trentaine de poule, 6 oies, 4 chats et des canards", explique-t-elle.

L'association Mini Bouille, L'Arche des Westies, la Chat'loupe, l'Association de protection des animaux de Charente et le Refuge Oléronais se sont donc partagés les animaux. "La dame a juste voulu garder trois chiens", raconte Marie-Claude Pinot.

Les chiens du Refuge Oléronais sont élevés à l'air libre. © Radio France - Tristan Barraux

Le refuge de Marie-Claude est celui qui a récupéré le plus de chiens. "On avait la place pour en avoir 12. J'en ai discuté avec les bénévoles, tout le monde était d'accord, donc on en a pris 12 !" D'ailleurs elle s'est rendu compte qu'il n'y avait que trois races différentes. "Ce sont des chiens qui se sont reproduits entre eux."

Maintenant son rôle est de les socialiser. "On leur donne les bases pour être en confiance avec d'autres humains, et pouvoir les manipuler. Une fois qu'ils sont socialisés, on peut les faire adopter" décrit-elle.

Les chiens sont en période de socialisation avant d'être mis en adoption. © Radio France - Tristan Barraux

Elle n'a pas trop d'inquiétudes pour l'avenir de ces chiens. "Il y en a un qui est parti hier déjà !" Le carnet d'adoption de ce refuge est en plus bien rempli. Depuis début 2021, une vingtaine d'animaux est déjà chez un nouveau propriétaire. "Je suis sélective sur les adoptants, je veux qu'ils aient de l'espace", rajoute-t-elle.

Si vous êtes intéressés par l'adoption d'animaux de compagnie, allez faire un tour sur le site internet du Refuge Oléronais.