Cette commune du Cotentin met en avant les sites industriels de son territoire pour garder une classe

C'est ce jeudi 3 février que les décisions prises pour le 1er et 2nd degré dans le cadre de la carte scolaire 2022 seront validées ou pas lors du Comité Départemental de l'Education Nationale (CDEN) au rectorat de Saint-Lô. Aux Pieux, où une classe de maternelle est menacée, on suivra cela de près.

La Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale, Sandrine Bodin, DASEN dans la Manche, et les représentants syndicaux enseignants vont se retrouver à nouveau aujourd'hui au rectorat de Saint-Lô pour valider ou pas les décisions prises le 1er février dernier dans le cadre de la carte scolaire 2022. Le rectorat envisage 13 ouvertures mais aussi 32 fermetures de classes à la rentrée de septembre dont une à l’école maternelle de la Lande aux Pieux mais la commune n'entend pas se laisser faire.

La mairie des Pieux ne conteste pas sur le fond les chiffres en baisse de l'Education Nationale, qui ferait passer l'effectif de 120 à 110 dans l'école maternelle, mais elle attire aussi l'attention sur le caractère atypique de la commune qui vit au rythme des allers et venues de population sur les différents sites industriels de la Hague et Flamanville. Une population active jeune, entre 25 et 40 ans qui avec la mise en route de l’EPR va s’installer selon la maire des Pieux. D’ailleurs, 74 logements sont sortis de terre l'an dernier alors pour Catherine Bihel la décision de fermer cette classe est trop hâtive car les effectif 2022 peuvent encore bouger "avec nos entreprises de Flamanville et de la Hague on est un centre qui bouge beaucoup, avec des allers et venues de population et le nombre d'inscriptions à l'école peut varier d'un trimestre à l'autre".

Mélanie Clément adjointe en charge des écoles (à droite) et Catherine Bihel maire des Pieux (à gauche) © Radio France - Katia Lautrou

Mélanie Clément est adjointe à la mairie des Pieux elle est en charge des écoles et cette fermeture de classe maternelle annoncée lui fend le cœur d'abord pour une bonne et simple raison "j'ai été 35 ans dans cette école et 11 ans directrice et ça me fait mal de voir une classe fermer dans cette école qui me tient à cœur". Et qui dit une classe fermée dit les autres surchargées selon elle "c'est très compliqué en maternelle on ne peut pas s'occuper des enfants comme on le voudrait".

Les inscriptions cette année plus tôt en avril, histoire d'anticiper les effectifs et peut-être d'inciter l'éducation nationale à revoir sa copie avant la rentrée et encore les fameux comptages.