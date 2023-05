"Cette intervention sera gravée dans le marbre" : un plongeur raconte le sauvetage de deux marins à Anglet

Deux marins de 28 et 32 ans ont été secourus le lundi 17 avril à l'entrée du port de Bayonne . Le remorqueur sur lequel ils naviguaient s'est retourné pendant une opération. Une trentaine de pompiers et de membres de la SNSM ont été appelés sur place. France Bleu Pays Basque rend hommage aux sauveteurs ce mardi 23 mai. À cette occasion, Pierre Maton, de la caserne de Saint-Jean-Luz, nous raconte cette intervention.

ⓘ Publicité

Les deux marins bloqués mais vivants

"On se rend compte assez vite que c'est une opération inédite pour nous, parce que sous l'eau, c'est rare qu'on ait la chance de récupérer des gens, explique le secouriste. Là il y a un contact avec les marins qui sont pris au piège dans une poche d'air, au niveau de la soute du bateau. On sait qu'ils sont là, qu'on peut effectuer un sauvetage."

Pierre Maton est présent avec son collègue Fabien. Les deux hommes ont réussi à rejoindre les marins en plongeant. Ils vont ensuite mettre en place "une ligne de vie" vers l'extérieur pour les évacuer. "On a eu de la chance malgré des conditions vraiment défavorables ce jour là, avec un gros coefficient de marée et un gros courant, une eau très chargée avec peu de visibilité. L'eau et l'atmosphère étaient polluées aussi par l'épave, donc oui c'était difficile", continue le sapeur-pompier.

Une des interventions les plus marquantes de sa carrière

L'intervention a duré environ une heure. Les marins étaient en hypothermie, quand ils sont sortis du bateau. "Ils nous ont vraiment facilité la tache par leur calme et leur sang froid, reconnait Pierre Maton. Quand ils sont sortis, ça a été une délivrance. Il y avait vraiment beaucoup de monde sur les berges, qui ont pu les accueillir. C'était un soulagement."

Une intervention dont le pompier va se souvenir longtemps. Une des plus marquantes de sa carrière. Elle restera "gravée dans le marbre", pour lui.

loading