"Ceux qui demandent ma démission, pourquoi n'attendent-ils pas que la justice parle ?" dénonce Gaël Perdriau

Sa parole est rare depuis le début de l'affaire de chantage à la vidéo intime qui secoue la mairie de Saint-Étienne depuis août dernier. Gaël Perdriau, le maire, s'est exprimé en longueur, pour la première fois, ce mercredi matin, alors que plusieurs dizaines de personnes ont envahi le conseil municipal la veille , pour demander une nouvelle fois sa démission. Il a fallu les forces de l'ordre et l'usage de gaz lacrymogènes à l'intérieur de l'hôtel de ville pour évacuer les manifestants.

ⓘ Publicité

Un conseil municipal très agité

La Ville de Saint-Étienne va d'ailleurs porter plainte après cette intrusion et Gaël Perdriau a évoqué des dégradations ce mercredi matin et "beaucoup trop de dégâts [...] Jamais ce genre d'événement ne doit se produire lors d'un conseil municipal ou ailleurs. Tout simplement parce que, finalement, on a eu affaire à la même bande qui, les samedis de manifestation, pénètre dans les commerces, détruit le mobilier urbain. Ce genre de violence est, bien sûr, inacceptable. Donc oui, il y a eu deux agents municipaux blessés le hall de l'hôtel de ville qui a été refait à neuf il y a un ou deux ans, qui a été fortement dégradé" a déclaré le maire.

Gaël Perdriau a minimisé l'importance de ces manifestations, pourtant récurrentes depuis qu'il est embourbé dans l'affaire du chantage à la vidéo intime, contre son ancien premier adjoint, Gilles Artigues. (Pour tout comprendre de ce dossier, c'est ici) . Ces manifestants c'est seulement "80 personnes dans une ville de 170.000 habitants" a-t-il déclaré, "jamais la foule ne doit prendre le pas sur le peuple", tout en rappelant que "ce qui s'est passé hier soir est effectivement extrêmement grave parce qu'on parle ces dernières semaines de violences sur les élus" [après la démission du maire de Saint-Brévin NDLR]. Le maire de Saint-Étienne a accusé l'opposition d'avoir même suscité ces débordements : "Pierrick Courbon [chef de file PS de l'opposition à la mairie], hier soir, n'a pas, comme d'ailleurs aucun autre élu de l'opposition, dénoncé ce qui s'est passé. Ils l'ont même justifié. Je rappelle que le conseiller départemental Régis Juanico [ex député Génération.s NDLR], sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, lançait un appel à ce qui s'est passé hier soir. Le suppléant de la députée madame Taurinya [députée LFI de la Loire NDLR], était présent dans les 70 personnes qui sont rentrées de force dans l'hôtel de ville" a-t-il blâmé.

"Ceux qui demandent ma démission veulent une justice des réseaux sociaux et des médias" - Gaël Perdriau

"Les personnes qui se sont exprimées au conseil municipal hier soir, je parle des élus ou ceux qui ont manifesté avec violence veulent finalement que la justice passe par les médias, veulent que la justice passe par les réseaux sociaux. Pourquoi n'attendent-ils pas le cours des choses et que la justice soit la justice ?" s'est interrogé Gaël Perdriau. Et le maire de répondre, quand on lui demande que faire en attendant que la justice se décide "mais vous proposez quoi, un tribunal populaire sur la place de l'Hôtel de ville ?" s'est-il insurgé. "Vous ne croyez pas que je suis moi même impatient que la justice parle ? Vous savez, ma mise en examen a eu deux vertus. La première, c'est que je suis passé de sept accusations ignobles, à une -qu'il reste évidemment à combattre. La deuxième vertu, c'est qu'effectivement un mis en examen a accès à la totalité du dossier. Et ce que je peux vous dire, c'est que les éléments qui ont été diffusés par les médias et relayés par d'autres ne sont que très parcellaires et parfaitement bien choisis" a-t-il déclaré.

Un mandat tout à fait normal

À la question de savoir s'il réussissait à exercer un mandat normal, Gaël Perdriau a répondu "Bien sûr ! Je suis pleinement concentré à ma tâche, comme l'ensemble de l'équipe municipale. Et si, hier soir, les deux ou trois élus d'opposition ne mettent pas ce sujet sur la table, le conseil municipal se déroule normalement avec plus de 60 dossiers, dont certains très importants, dont j'aurais d'ailleurs préféré vous parler ce matin. [...] Nous appliquons le plan de mandat et effectivement, le travail se déroule normalement... dès lors qu'il y a une séance qui peut effectivement se dérouler normalement. On a quelques agitateurs parce qu'en fait, ils n'ont pas d'arguments sur notre programme. On l'a vu hier soir au fil des dossiers. C'est d'une platitude affligeante ! Il n'y a pas de proposition ! Même les critiques sont d'un niveau désolant. Il n'y a rien ! C'est vide ! C'est creux ! Donc ils s'attaquent évidemment à ce qu'ils peuvent, à ce à quoi ils peuvent s'accrocher. Et c'est-à-dire ma personne, c'est-à-dire cette affaire. Mais quel empressement!" a-t-il feint de s'étonner.

Sur son retrait à la tête de la Métropole

Les élus de Saint-Étienne Métropole ont voté, la semaine dernière, une diminution de son indemnité de moitié après sa mise en retrait, en tant que président, depuis décembre dernier. Gaël Perdriau a répondu : "pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'imaginer que des élus de la République puissent finalement se laisser emporter par un tribunal populaire et médiatique. C'est ça, la question. Nous sommes en République aujourd'hui. Une présomption d'innocence continue d'être la règle. Enfin, je n'ai pas été jugé coupable" a-t-il rappelé. "Et donc ça veut dire qu'en fait, on bafoue complètement ce droit qui est central dans un état de droit et ça effectivement, c'est très grave. Pour finalement détruire quelqu'un, on peut détruire son travail, son engagement... sur des présomptions, qui n'ont, à ce jour, aucune vérification. Et encore une fois, la justice est très longue, même si son travail en huit mois a été important. Et encore une fois, huit mois plus tard, l'histoire qu'on nous a racontée au mois de septembre n'a plus grand chose à voir avec celle d'aujourd'hui.

Questionné sur sa différence de réaction entre la Métropole, où il a accepté de se mettre en retrait, et la mairie, où il refuse catégoriquement cette idée de retrait ou de démission, Gaël Perdriau a répondu "à la Ville, je suis le chef d'une équipe, le chef d'une équipe municipale dont j'ai choisi chacun des membres et à qui j'ai confié à chacun des responsabilités pour accomplir le plan de mandat. À la métropole, je suis avec des pairs que je n'ai pas choisi et donc forcément, la nature des débats est différente. Pour autant, je rappelle que jamais un esprit aussi constructif n'avait présidé à la métropole de Saint-Étienne, avec un projet de mandat voté à l'unanimité, quelles que soient les sensibilités politiques, avec un exécutif qui représente également la diversité géographique et politique".