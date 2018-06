Ceyssac, France

Intervention peu banale pour les pompiers de Haute-Loire vendredi après-midi. Ils ont été appelés pour secourir une vache coincée dans un ruisseau à Ceyssac, près du Puy-en-Velay. D'après le maire qui s'est rendu sur place, la vache venait de mettre bas à un petit veau dans le près d'à côté et a roulé dans la pente pendant son vêlage. La vache a terminé sa course dans un ruisseau où il y avait peu d'eau mais suffisamment profond pour que la bête y reste coincée.

L'agriculteur l'y a trouvé là en venant surveiller le vêlage et n'arrivait pas à sortir sa vache tout seul. Il a donc appelé les pompiers de Haute-Loire qui ont dépêché cinq secouristes de l'équipe de sauvetage et déblaiement. Ces derniers, après avoir tronçonné un arbre pour s'approcher de l'animal, on pu la sangler et la hisser sur le talus avec l'aide du tracteur équipé d'un bras télescopique de l'agriculteur.

Malheureusement, le petit veau, privé trop longtemps de sa mère à la naissance, n'a pas survécu.