Confinement : port du masque, couvre-feu, jogging... quels sont les pouvoirs des maires ?

Les maires de Sceaux (Hauts-de-Seine) et de Royan (Charente-Maritime) voulaient rendre le port du masque obligatoire en cas de sortie. Mais la mesure a été enterrée dans les deux communes cette semaine.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Ligue des droits de l'Homme, a suspendu jeudi l'arrêté du maire de Sceaux, en vigueur depuis lundi. Le juge a estimé que la situation de la ville, où il n'y avait pas plus de contaminations qu'ailleurs, ne justifiait pas une mesure aussi contraignante. Il juge aussi que le port du masque "porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et de venir et à la liberté personnelle des personnes concernées".

Philippe Laurent, le maire de Sceaux, explique avoir pris cette mesure après la recommandation de l'Académie de médecine préconisant le port du masque "alternatif", non médical, pour tous, dans les lieux publics. La ville de Sceaux va faire appel devant le Conseil d'Etat.

Le ministre de l'Intérieur s'oppose au port du masque obligatoire pour tous

A Royan, la préfecture a averti le maire : le port du masque obligatoire constitue "une aggravation des mesures de restriction de déplacement", compétence qui relève de l'Etat et non de la municipalité.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a lui aussi demandé ce jeudi la suspension de ces arrêtés. Selon lui, le port du masque "est un sujet problématique", "qui n'est pas médicalement démontré".

D'autres arrêtés durcissant le confinement tombés à l'eau

A Sanary-sur-Mer (Var), le maire voulait imposer de ne pas sortir à plus de 10 mètres de chez soi, ou de ne pas acheter des produits à l'unité, comme une baguette ou un journal. Mais il a renoncé, jugeant que son arrêté allait être rétoqué par la justice.

D'autres maires ont pris des mesures drastiques, qui sont pour l'instant maintenues.

A Marcq en Baroeul (Nord), il est interdit d'éternuer sans se couvrir le visage, de cracher par terre ou de jeter des gants et masques sur la voie publique.

A Béziers pas d'interdiction, mais il n'est tout simplement plus possible de s'assoir sur les bancs, puisque le maire les a tous fait retirer.

Le dernier mot revient toujours à la préfecture

Le maire ne peut pas faire ce qu'il veut dans sa commune. Un arrêté peut restreindre les libertés, il faut donc que la situation locale soit exceptionnelle pour en prendre un. Par exemple un nombre de contamination très élevées dans la commune.

La préfecture, donc l'Etat, peut saisir la justice si elle estime la mesure disproportionnée, mais elle peut aussi, dans d'autres cas, soutenir la décision des maires. A Paris la maire et la préfecture de police ont interdit de faire du sport à l'extérieur en journée. C'est aussi le cas dans dans trois départements d'Ile-de-France, sur arrêtés préfectoraux.