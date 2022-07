Chabeuil : des coups de feu tirés, un homme retranché chez lui pendant 5 heures

Un important dispositif de gendarmerie a été déployé ce lundi matin à Chabeuil dans la Drôme, quartier du Château Saint-Pierre. Les gendarmes venaient d'interpeler un homme pour violences intra-familiales et ils ont dû faire face à son frère armé et menaçant.

L'opération aura duré cinq heures dans la tranquille allée Saint-Pierre, en périphérie de Chabeuil, et a nécessité l'intervention du GIGN et d'un négociateur. Deux hommes de 29 et 31 ans ont été interpelés et sont placés ce lundi soir en garde à vue. Les gendarmes arriventvers 8h45 du matin dans le quartier pour arrêter un homme de 29 ans contre lequel sa petite amie a porté plainte pour violences. Ils se rendent au domicile du mis en cause, qui vit là avec sa mère et son frère - celui-ci dort dans sa chambre à l'arrivée des forces de l'ordre.

S'en suit une interpellation houleuse qui se finit dans la cour de la maison. C'est à ce moment-là que plusieurs détonations retentissent, dans le dos des gendarmes. Ils ne savent pas l'objet des tirs, les militaires comprennent alors que le tireur est le frère, âgé de 31 ans qui vient de se réveiller.

Des tirs à blanc avec un 9mm airsoft

Les gendarmes évacuent la cour de la maison avec le mis en cause et sa mère, puis ils bouclent le secteur. Le bâtiment est encerclé. Le frère est resté retranché près de cinq heures à l'intérieur, jusqu'à sa sortie par une porte de derrière aux alentours de 13h30 et son interpellation. L'arme avec laquelle il a tiré est en réalité un 9mm airsoft. Les tirs étaient à blanc, ce que les militaires ne pouvaient savoir au départ. D'autres armes ainsi que des munitions ont été retrouvées dans la maison - du airsoft également, et du petit calibre.