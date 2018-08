Auxerre

Les deux frères propriétaire du domaine Eric et Pascal Porcheron, âgés de 54 et 49 ans sont donc décédés par asphyxie. C'est que révèlent les autopsies. C'est le fils du plus jeune qui avait donné l'alerte. Il les avait retrouvé mercredi dernier au matin dans une cuve de rétention d'effluents Vinicoles, il s'agit des eaux usées qui ont notamment servi à nettoyer les cuves de vinification.

Les deux hommes travaillaient avec une disqueuse thermique, un outil qui fonctionne avec de l'essence. Ses gaz d’échappement sont particulièrement riches en monoxyde de carbone . Il est d'ailleurs conseillé d'utiliser l'outil uniquement dans un endroit bien ventilé.

Des examens complémentaires demandés

Les deux vignerons ont vraisemblablement été intoxiqués par ces gaz, ce que devront confirmer de nouveaux examens toxicologiques demandés par la procureure de la république d'Auxerre Sophie Macquart- Moulin.