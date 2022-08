Chabrillan : quatre jeunes blessés dont un grièvement dans un accident de la route

Peu avant 4 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, un accident a fait quatre blessés sur la départementale 104, la route de Crest, à Chabrillan (Drôme). Les victimes sont quatre jeunes hommes âgés de 20 à 25 ans. L'un d'eux est grièvement blessé, évacué en urgence absolue. Ils sont hospitalisés à Valence et Montélimar. Leur voiture a fait une embardée. Les 4 jeunes (le conducteur originaire de Chabrillan, un originaire de l'Herault et les deux autre originaires de l'Isère) auraient reconnu être alcoolisés. Les résultats des dépistages ne sont pas encore connus. L'intervention a mobilisé 20 sapeurs-pompiers et une équipe médicale du SAMU.