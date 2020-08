"Chacun son tour !" À Nîmes, les vacanciers de septembre vous souhaitent une belle rentrée

Rentrée des professeurs, des élèves, et des entreprises... mais certains chanceux profitent du soleil de septembre pour des vacances à Nîmes.

" C'est comme si on avait privatisé la Maison Carrée ! " plaisante Raymonde, tout sourire. La touriste originaire de l'Oise, sac sur le dos, a choisi le mois de septembre pour son périple gardois. "Chaque année je m'arrange comme je peux pour éviter la rentrée. En septembre, les séjours sont moins coûteux, il n'y a pas de foule, et la température est meilleure."

Comme Raymonde, une trentaine de personnes attend devant le bâtiment antique le début de la projection du film sur l'Histoire de Nîmes. Stéphane, 46 ans, n'a plus d'enfants à accompagner à la rentrée. "Comme ils deviennent grands, je peux me permettre de partir ! Et puis le restaurant coûte moins cher *rires*. Je n'ai pas à payer le menu des enfants !"

L'an dernier, un classement du journal britannique The Guardian a classé Nîmes parmi les plus belles villes à visiter au sortir de l'été.