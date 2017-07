A chacune de ses visites, elle volait des chèques au vieux monsieur.

Une jeune femme de 28 ans rendait régulièrement visite à un vieil ami de la famille et repartait avec plusieurs chèques qu'elle subtilisait en allant aux toilettes.

Aimé était content lorsque la jeune Marion venait le voir à Maureilhan aux portes de Béziers. Cette jeune femme de 28 ans était gentille avec lui et le vieux monsieur qui avait du mal à marcher, appréciait ses visites. Cette vague connaissance de famille avait une habitude :

avant de partir, elle montait au premier étage pour aller aux toilettes puis en redescendant, elle prenait congé.

Pendant un an, Aimé s'est dit chanceux de connaître Marion. Mais lorsqu'il a demandé à une nièce de s'occuper de ses papiers, il a vite déchanté. En un peu plus d'un an, Marion, en allant aux toilettes, passait par son bureau et volé la bagatelle de 66 chèques pour un montant de plus de 12 000€. Toutes ses économies.

En comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la jeune femme avait promis de rembourser au fur et à mesure. Mais hier, au tribunal correctionnel de Béziers, force a été de constater qu'aucun centime n'avait été versé. Pire, la prévenue ne s'est même pas présentée à la barre.

Le tribunal a condamné Marion à rembourser les 12 482€65 cts de chèques volés ainsi que 1 000€ de préjudice moral et 1 000€ de frais de justice. Mais Maître Fabienne Castillot, l'avocate d' Aimé , explique qu'en fait, le préjudice est bien plus important.

Je ne sais pas s'il pourra s'en remettre.

Le dossier est d'autant plus sensible que Marion est donc auxiliaire de vie, autrement dit que son métier l'amène à s'occuper au quotidien de personnes âgées...