Chaillac : menacé, le maître nageur prend la fuite

Chaillac, France

"En 40 ans de mandat, je n'ai jamais vu ça ! " Le maire de Chaillac ne décolère pas. Le jeune homme que la commune avait embauché pour l'été pour surveiller la baignade dans le lac a plié bagage et est retourné chez lui. Depuis quelques jours, il était pris pour cible par quelques jeunes du village qui le menaçaient de mort.

"Tout a commencé par une remarque qu'il leur a fait, à juste titre d'ailleurs, parce que ces quatre à cinq jeunes s'étaient garés trop près de la plage et mettaient la musique trop fort. Ils ont commencé à le menacer... Il a fallu que _les gendarmes interviennent_. La nuit, ils sont venus tenter de forcer la porte du petit appartement que la commune mettait à la disposition du maître nageur. Il a pris peur... De nouveau, le lendemain, ils l'ont menacé et quand j'ai voulu calmer un peu les esprits, je les ai surpris en train de préparer tout ce qu'il fallait pour lui mettre une bonne volée", raconte Gérard Mayaud, le maire de Chaillac.

C'en est trop pour le jeune homme, qui, terrifié, se fait raccompagner à la gare à Châteauroux et rentre chez lui.

"Ce sont des jeunes bien connus de la justice, ils font régulièrement un séjour au Craquelin et ils reviennent ! C'est quand même pas à nous, maires de petits villages, de faire régner l'ordre ! Ils sont une poignée, on les connaît ! Ça suffit la comédie ! On avait un petit coin bien tranquille, apprécié des familles, eh bien il va être déserté. Puisque c'est comme ça, on va mettre des vigiles, on va payer, tant pis. Mais c'est terminé. Terminé !"

Le maître nageur aurait, selon le maire de Chaillac, porté plainte.