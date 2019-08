Il aurait incendié une dizaine de paillers et crevé plus de 120 pneus à Chalais, en Charente

Un quinquagénaire a été interpellé par les gendarmes, lundi, dans le secteur de Chalais, en Charente. Il serait l'auteur d'un feu de pailler, quelques heures auparavant, et de plus de 10 feux du même genre depuis 2018. Il serait aussi responsable de la crevaison de plus de 120 pneus depuis 2017.

Chalais, France

Un homme de 54 ans a été interpellé par les gendarmes, lundi matin, dans le secteur de Chalais dans le Sud de la Charente. Il serait l'auteur d'un feu de pailler, quelques heures auparavant, sur la commune de Montboyer, au lieu-dit "Bois Neuf". Une cinquantaine de bottes de paille avaient pris feu, vers 5 heures du matin, au milieu d'un champ, éloigné de toute habitation. Ce type de fait était récurrent depuis quelques semaines, comme tous les étés depuis 2018.

Incendiaire et creveur de pneus multi-récidiviste

L'enquête technique et minutieuse de la gendarmerie a permis d'établir que l'auteur présumé était présent sur plus de dix feux de paillers depuis 2018. Selon la compagnie de gendarmerie d'Angoulême, il serait aussi responsable de la crevaison de plus de 120 pneus depuis 2017, dans tout le secteur de Chalais. A l'issue de sa garde à vue, l'incendiaire et creveur de pneus multi-récidiviste a été présenté mardi après midi au Parquet d'Angoulême. Il a été incarcéré.