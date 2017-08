Châlette-sur-Loing : un homme abattu par la police

Dans le Loiret, une fusillade a éclaté samedi en fin d'après-midi à Châlette-sur-Loing dans le quartier Kennedy, à la limite de Montargis. Une patrouille de police a été appelée pour des nuisances sonores. Un homme menace les policiers avec un couteau avant de foncer sur eux avec sa voiture.

Dans le contexte actuel, la police a d'emblée écarté "tout attentat terroriste." L'homme est connu des services de police, il est sous-traitement médical pour des troubles psychiatriques, il vit chez sa mère. Il serait également connu "pour homicide volontaire."

L'homme exhibe son couteau et menace de tuer les policiers

La fusillade s'est déroulée samedi en fin d'après-midi dans le quartier Kennedy, à Châlette-sur-Loing à la limite de Montargis. Une habitante d'un immeuble appelle la police pour se plaindre de nuisances sonores. Une équipe de trois policiers se rend au domicile de celui qui en serait responsable pour l'interpeller mais l'homme s'est réfugié dans sa voiture. Ils tentent la manière douce, tout d'abord, pour lui faire entendre raison. Rien n'y fait.

C'est alors que l'individu exhibe un couteau, menace de tuer les fonctionnaires et même_ "de placer des bombes dans toute la ville". _Des renforts de police arrivent. Ils encerclent la voiture de l'individu pour l'empêcher de prendre la fuite, ils donnent des coups de matraque dans le pare-brise. Mais l'homme fait marche arrière, et il percute le véhicule des fonctionnaires positionné juste derrière. L'homme parvient à s'enfuir. Alors qu'il fonce sur eux, les policiers font feu. Le Châlettois roule sur quelques centaines de mètres dans l'herbe et finit sa course dans un bassin de rétention, le pare-brise criblé de balles. L"individu est mort des suites de ses blessures.

A VOIR : Vidéo d'un habitant du quartier Kennedy qui a filmé la scène (youtube)

Le procureur et les autorités de police se sont rendus sur place. Le parquet a souhaité saisir l'inspection générale de la police nationale.