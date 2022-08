Chaleur : se baigner dans le Rhin, oui, dans les canaux, non!

Si vous n'avez pas la possibilité d'aller vous rafraîchir à la piscine pour affronter les températures caniculaires attendues en Alsace ces prochains jours, pourquoi pas aller vous baigner en plein air?

Le Rhin ? Pourquoi pas!

Faire trempette dans le Rhin n'est pas interdit, sauf dans des zones "pour des raisons évidentes de sécurité", explique l'adjudant Cédric Reimel, de la brigade fluviale de Strasbourg : cela comprend les zones "en amont des barrages, des écluses, plus généralement partout où il y a une berge qui a été bétonnée", poursuit le gendarme.

Pour autant, il faut rester prudent puisque cette baignade n'est jamais surveillée. "On est dans une période où il n'y a pas beaucoup de courant, reconnaît l'adjudant Reimel, qui précise que "le problème c'est qu'on n'arrive pas forcément à le déterminer à l'œil nu".

Enfin, le Rhin est un fleuve très fréquenté par des grands bateaux, parfois de plus d'une centaine de mètres, et "là on a toujours le risque d'être emporté par une grosse vague, surtout avec les enfants ça peut être très dangereux", prévient l'adjudant.

Les canaux ? Interdit!

En revanche, s'il vous vient l'envie de vous baigner dans les canaux alsaciens, par exemple l'Ill à Strasbourg, sachez que c'est absolument interdit et puni d'une amende, rappelle l'adjudant Cédric Reimel :

Il peut y avoir énormément de courant, des obstacles au fond de l'eau qu'on n'aurait pas pris en compte et il y a de la navigation.

Le gendarme regrette que bien souvent les ponts "pas très hauts" incitent des jeunes "pas toujours très alertes", à plonger.