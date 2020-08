Chaleur, sécheresse et vent fort : le risque incendie est majeur en Corse

Le risque incendie est placé au niveau très sévère ce lundi sur la Balagne et dans les Agriates et sévère sur tout le reste du territoire. Plusieurs massifs forestiers sont fermés ces deux jours dans l’île et l'emploi du feu est strictement interdit.

Les fortes chaleurs enregistrées au cours de ces derniers jours sont amenées à se prolonger avec non seulement des températures élevées, mais aussi la baisse importante du taux d’humidité et un fort épisode venteux annoncé. En prévention, plusieurs massifs et forêts sont interdits ces lundi et mardi à la suite d'arrêtés préfectoraux. Les moyens de lutte et d'intervention contre les incendies, eux, ont été renforcés.

Un niveau d'alerte incendie très sévère dans l'île

En Haute-Corse, la circulation sur les pistes et voies non revêtues du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et du Territoire de l’Agriate est interdite aux personnes et aux véhicules. En complément, au regard du risque « incendie feu de forêt » expertisé très sévère sur la zone « Feux de Forêt 218 Fium’Orbu », le Maire de Ghisonaccia a procédé à la fermeture de la forêt communale de Pinia. En Corse-du-Sud, l’accès aux massifs de Piana, Bavella et Illarata-Taglio Rosso est également interdit.

Deux colonnes de renfort terrestre composées d’effectifs des SDIS des Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, de la Drôme et de l'Ardèche, ont renforcé les rangs des forces déjà mobilisées © Maxppp - maxppp

Il est question de risques très sévères d'incendie, explique le lieutenant-colonel Octavien Meschini du SIS de Haute-Corse : « Pour faire face en anticipation nous avions prévu un dispositif important en inter services avec notamment des renforts du continent et l’appui d’un canadair sur les journées à risque. On a du vent qui va monter progressivement et le pique est annoncé dans la nuit de lundi à mardi. »

Deux colonnes de renfort terrestre composées d’effectifs des SDIS des Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, de la Drôme et de l'Ardèche, ont renforcé les rangs des forces déjà mobilisées, dont le niveau de veille et de surveillance a également été réévalué, notamment sur l’ensemble des massifs. Les autorités recommandent le respect des conseils de prudence et des interdictions d’accès. Il est par ailleurs impératif d’éviter toute activité susceptible de déclencher des feux de végétaux. "Ni feu, ni barbecue aux abords des forêts, ne jetez pas de mégots" recommandent encore les préfectures qui proposent sur leurs réseaux sociaux une actualisation régulière de la carte des massifs. Il est enfin demandé à toute personne témoin d’un départ de feu d’alerter dans les plus brefs délais les pompiers en appelant le 18.

