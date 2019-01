Challans : il en a marre d'attendre, un homme fonce avec sa camionnette dans le hall de l'hôpital

Challans, France

Très grosse frayeur samedi vers 17h50 à Challans : un homme a foncé avec sa camionnette dans les portes vitrées des urgences de l'hôpital. Le véhicule s'est encastré dans le sas d'entrée. Personne n'a été blessé. "Un miracle", selon la directrice du centre hospitalier Loire Vendée Océan car "habituellement à cette heure-ci, il y a du monde dans le hall d'entrée des urgences".

Un acte ni prémédité ni préparé"

Selon le récit de Frédérique Labro-Gouby, l'homme a commencé à patienter aux urgences pour un enregistrement administratif. Mais "il trouvait que ça n'allait pas assez vite et en avait marre d'attendre. Il a très vite quitté les lieux.". L'homme est revenu "quelques minutes plus tard" au volant d'une camionnette et a foncé dans le sas d'entrée, d'une superficie d'environ 30 m². Son acte n'était "ni préparé ni prémédité", explique la directrice.

Un homme "perturbé"

Cet homme d'une quarantaine d'années, habitant à proximité de Challans, décrit comme "perturbé psychologiquement", a alors été pris en charge par un médecin urgentiste. Il est toujours hospitalisé ce lundi et n'a pas encore été entendu par les gendarmes. La directrice de l'hôpital a porté plainte ce dimanche au nom de l'établissement.

Vue de l'intérieur du hall d'accueil des urgences de l'hôpital de Challans - Centre hospitalier Loire Vendée Océan

Frédérique Labro-Gouby assure que le service continue à fonctionner et que les patients et usagers sont accueillis normalement : "ils accèdent aux urgences par le sas pompiers". Les salariés présents samedi au moment des faits, à savoir les infirmières d'accueil et le personnel administratif, sont très choqués. Un suivi psychologique est mis en place, indique l'établissement.