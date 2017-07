VIDÉO - Chalon dans la rue : un policier mis en cause après une intervention pendant le festival

La scène a été filmée et diffusée sur internet. Dimanche soir, à la fin du festival Chalon dans la rue, un groupe de policiers est intervenu pour mettre fin à des nuisances sonores. Mais l'un des fonctionnaires de police menace une festivalière. Une enquête administrative va être ouverte.

C'est un festivalier qui a décidé de publier trois vidéos sur internet. Sur l'une d'entre elles, on voit clairement un fonctionnaire de police répondre aux insultes d'une festivalière, et la menacer en retour. Une enquête administrative va démarrer dans les jours à venir au sein de la police de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

"T'as de la chance que j'ai ma chemise sur le dos, parce que ça fait longtemps que je t'aurais laminé la tête"

La scène s'est déroulée dimanche soir, entre 3 h et 4 h du matin. D'après la police de Chalon-sur-Saône, "plusieurs riverains ont appelé pour se plaindre du vacarme sur la place en pleine nuit, ce qui a déclenché l'intervention des policiers." Sur la première vidéo, on comprend que la rue est très animée, il y a de la musique et "des gens qui font du tam-tam sur les poubelles." Mais c'est dans la deuxième vidéo qu'un agent de police est mis en cause. Il est face à une festivalière, qui l'a visiblement insulté juste avant le début de la vidéo. En retour, il la traite de "salope" et lui dit en désignant sa chemise d'uniforme : "t'as de la chance que j'ai ça sur le dos, parce que ça fait longtemps que je t'aurais laminé la tête."

La hiérarchie de la police chalonnaise reconnait qu'il y a "clairement un problème de réaction de la part de l'agent. Il faut remettre ça dans le contexte, mais la réaction n'est pas adéquate. " Une enquête administrative sera ouverte dans les jours qui viennent, les policiers vont devoir s'expliquer et l'enquête pourrait déboucher sur une sanction disciplinaire qui peut aller de l'avertissement à la radiation.

Parallèlement, si la jeune femme porte plainte ou si le procureur décide de se saisir de l'affaire, une enquête judiciaire pourrait aussi être menée.