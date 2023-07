Chalon-sur-Saône : Un couvre-feu aménagé et maintenu toute la semaine

Le couvre-feu est maintenu durant une semaine dans trois quartier de Chalon-sur-Saône. C'est l'annonce de la municipalité en cette fin de week-end.

Les trois quartiers des Prés Saint-Jean, Plateau Saint-Jean et Stade demeurent les trois touchés par l'arrêté. Mais le couvre-feu évolue : seuls les mineurs et les regroupements de personnes sont concernés. Ainsi il sera interdit pour tout mineur de circuler dans ces zones entre 22 heures et 6 heures du matin, et tout rassemblement de plus de quatre personnes, quel que soit leurs âges, est également prohibé.

Un couvre-feu aménagé

Dans un communiqué le maire de la ville, Gilles Platret, espère que cette aménagement "permettra aux habitants honnêtes de vaquer à leurs occupations tout en donnant à la police le moyen légal de disperser tout rassemblement potentiellement malveillant".

Dans la nuit de samedi à dimanche des dégradations ont eu lieu : une dizaine de feux de poubelles et des dégradations sur la bibliothèque des Prés Saint-Jean. Deux personnes ont été interpellées.