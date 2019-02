Châlons-en-Champagne : de la prison ferme pour un routier auteur d'un accident mortel

Un chauffeur routier lituanien écope de quatre ans de prison dont un an avec sursis pour homicide involontaire après un accident mortel de la route en septembre dernier à la sortie de Montmirail dans la Marne.

Châlons-en-Champagne, France

Un chauffeur routier lituanien a été condamné à de la prison ferme ce mercredi 13 février. Il comparaissait devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour avoir causé la mort d'une femme de 86 ans lors d'un accident de la route à Montmirail en septembre dernier. Ivre au volant, il avait poursuivi sa route, interpellé par les gendarmes à 40 kilomètres du lieu de l'accident.

Incarcéré depuis le 6 septembre, il va rester derrière les barreaux. Le tribunal l'a condamné pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes à quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis. Il lui est aussi interdit d'exercer son métier pendant ans.

Il est vrai qu'à l'audience, partie civile comme procureur n'ont pas manqué de soulever les nombreuses incohérences dans les explications du prévenu. L'homme prétend qu'il n'avait rien bu depuis la veille au soir. Pourtant, quand il a été interpellé, les taux d'alcoolémie mesurés étaient de 1,11 milligrammes par litre d'air expiré puis de 1,16. C'est donc qu'il était en phase ascendante, explique la procureure de la République. "Il ment en affirmant qu'il n'avait rien bu récemment."

Autre circonstance aggravante : le délit de fuite. Le camion s'est arrêté 200 mètres après l'accident, et est reparti quelques minutes plus tard. Le prévenu explique qu'il n'a pas réalisé qu'un accident s'était produit et que s'il s'est arrêté, c'était pour fumer une cigarette. _"Il raconte n'importe quoi ! "lance Maître Gérard Chemla, avocat de la famille de la victime. "Le choc a été extrêmement violent. Il est impossible qu'il ne se soit rendu compte de rien"._