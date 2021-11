Châlons-en-Champagne : des détenus prévoyaient une attaque au couteau contre des agents de la maison d'arrêt

"Trop c'est trop !" Le syndicat Force ouvrière est en colère, après un week-end "particulièrement pénible" à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Le syndicat évoque l'agression d'un surveillant par deux détenus d'une même cellule, des injures racistes proférées, ou encore la découverte d'un couteau de huit centimètres dans une cellule, un opinel jeté dans la cour de promenade, par une personne extérieure. "C'est du jamais-vu", pour Julien Sohier, délégué régional Force ouvrière, la faute, selon lui, à la fermeture du mirador de la maison d'arrêt, en 2019.

Julien Sohier est surveillant brigadier depuis 2005 à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, et délégué régional Force ouvrière. © Radio France - Marine Protais

Depuis la fermeture du mirador, il y'a deux ans, "par manque de personnel", plus aucun surveillant ne voit ce qui atterrit dans la cour de promenade, alerte Julien Sohier. "Les projections, c'est devenu un fléau qui gangrène nos détentions. C'est hebdomadaire. Il y a des projections de drogues, de stupéfiants, d'alcool, et depuis peu, d'armes blanches." Une situation particulièrement inquiétante, pour ce surveillant brigadier, d'autant que les détenus qui cachaient ce couteau dans leur cellule prévoyaient de s'en servir pour agresser un ou plusieurs surveillants pénitentiaires.

"Un contrat a été mis sur la tête de deux de nos collègues"

L'arme ayant été interceptée à temps, personne n'a été blessé. Mais, psychologiquement, le choc est important pour les surveillants pénitentiaires, puisque, selon Force ouvrière, "un contrat a été mis sur la tête de deux" de leurs collègues. "On peut se mettre à la place des agents et on imagine le sentiment d'insécurité et le stress que génère cette situation. Forcément, c'est inquiétant !", alarme Julien Sohier.

Nous ce qu'on veut, c'est travailler en sécurité, travailler sereinement. On ne vient pas ici pour prendre des coups de couteau. - Julien Sohier, surveillant brigadier et délégué régional Force ouvrière

Le syndicaliste exige de meilleures conditions de travail, "que les choses soient rétablies et que l'ordre et la sécurité règnent dans l'établissement." Et pour que cela puisse se faire, Julien Sohier assure avoir alerté la direction de la maison d'arrêt de Châlons dès ce week-end. Depuis, ils échangent "quotidiennement."

Les syndicats menacent de bloquer la maison d'arrêt

Le syndicat Force ouvrière estime que la direction - que nous avons sollicitée mais qui ne souhaite pas s'exprimer - prend très au sérieux" la situation. Mais pour Julien Sohier, ce n'est pas suffisant. "Nous ce qu'on demande, c'est le transfert immédiat de tous les détenus qui sont impliqués dans ce projet d'agression avec une arme blanche."

Pour le moment, selon FO, parmi les trois détenus impliqués dans ce projet d'agression de surveillants, un a été placé à l'isolement, un autre a été changé de cellule, le troisième est au quartier disciplinaire. Une procédure disciplinaire est en cours.

On demande également aux pouvoirs publics de mettre en œuvre des moyens pour lutter, de façon plus renforcée, contre les projections depuis l'extérieur. - Julien Sohier, surveillant brigadier et délégué régional Force ouvrière

Les autres syndicats de surveillants pénitentiaires, qui se sont alliés au mouvement de FO, réclament que des mesures soient prises, et vite. Et si rien ne bouge dans les prochains jours, ils prévoient de mener des actions, comme un blocage de la maison d'arrêt, dès la semaine prochaine.