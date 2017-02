Châlons-en-Champagne | La CGT se mobilise contre la réorganisation de la Poste

Une dizaine de militants CGT étaient rassemblés ce lundi matin devant la Poste rive gauche de Châlons-en-Champagne. Ils sont contre le projet de réorganisation du groupe, avec des fermetures et des aménagements d'horaires dans certains bureaux de la ville et de son agglomération.

Après les zones rurales, le plan de réorganisation de La Poste touche les villes pour la première fois. Ce lundi matin, des militants CGT étaient réunis pour proposer aux usagers de signer une pétition contre le réaménagement des horaires du bureau de Rive Gauche à Châlons-en-Champagne.

La direction de La Poste a pourtant annoncé que ce bureau, situé dans un quartier populaire, ne serait pas touché par une réduction d'horaires. Il fermera juste le samedi, et ouvrira plus tard le vendredi, avec la même amplitude horaires hebdomadaire.. Pas de fermeture en vue donc pour 2017. "On préfère anticiper les décisions de La Poste. Les fermetures commencent toujours par un aménagement d'horaires", annonce la CGT.

Un bureau châlonnais va fermer ses portes

Un bureau de Poste à Châlons-en-Champagne va, en revanche, bien fermer ses portes. Il s'agit de celui situé sur l'avenue du Mont Héry. "C'est une transformation", explique la direction de La Poste. En effet, quelques transactions postales pourront être effectuées dans un magasin de bricolage pour compenser la fermeture de ce bureau. La Poste cherche encore un deuxième relais Poste urbain.

En tout cas, cette réorganisation ne plaît pas à certains usagers. La pétition des militants CGT a récolté une centaine de signatures.