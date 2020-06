Septuagénaire tuée à Châlons-en-Champagne: la victime retrouvée avec un câble de lampe de chevet autour du cou

Quarante-huit heures après la découverte du corps d'une femme de 79 ans, à son domicile de Châlons-en-Champagne, le parquet vient d'exclure la thèse accidentelle. Les constatations du médecin légiste et les premiers éléments de l'autopsie tendraient à montrer que la victime est morte par strangulation. Le corps gisait sur le sol, un câble de lampe de chevet autour du cou, précise le communiqué d'Ombeline Mahusier, procureure de la République de Châlons-en-Champagne, ce jeudi. L'appartement a été sommairement fouillé, un porte-monnaie et quelques effets personnels ont été dérobés, la porte était fermée, mais non verrouillée.

Un cambriolage qui tourne au meurtre

Plusieurs témoins auraient vu un homme d'une vingtaine d'années, quittant les lieux entre 17h et 17h30. Cela parait cohérent avec l'emploi du temps de la victime, qui a passé un dernier coup de téléphone à une proche aux environs de 16h.

Les investigations se poursuivent, menées par le SRPJ de Reims, dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire. Les enquêteurs cherchent notamment à exploiter les images des caméras de vidéosurveillance municipales.