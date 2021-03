Puy-de-Dôme : des collégiens de Chamalières ont une mission pour l'astronaute Thomas Pesquet

A quoi ressemble la chaîne des Puys depuis l'espace ? Cette question reste sans réponse, puisqu'aucune vue des volcans d'Auvergne n'a été capturée du haut de la Station Spatiale Internationale.

Alors à défaut de participer à la prochaine expédition de Thomas Pesquet en avril 2021, des élèves de 4e du collège Teilhard de Chardin à Chamalières (Puy-de-Dôme), lui préparent un ordre de mission un peu spécial... Rapporter de ce voyage des photographies de nos puys auvergnats inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pour interpeller le célèbre astronaute actuellement en plein entraînement entre l'Allemagne, les Etats-Unis et la Russie, ces jeunes puydômois lui concoctent une vidéo qu'ils diffuseront sur les réseaux sociaux.

Une initiative des élèves

Nicolas Laporte, aujourd'hui astrophysicien à l'Université de Cambridge (Angleterre), est un ancien élève du collège chamaliérois. Alors qu'il y retourne pour parler physique et exploration spatiale à la nouvelle génération, l'idée de la vidéo émerge.

Le chercheur leur présente La Terre vue de l'espace, livre de photographies capturées par Thomas Pesquet lors de son dernier voyage à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes._"Ils ont été étonnés de voir que la chaîne des Puys n'y figurait pas, et ont voulu y remédier"_.

Éléonore, actrice principale de la vidéo, feuillette le livre de Thomas Pesquet. © Radio France - © Romane Brisard

3, 2, 1... Ça tourne !

C'est dans la bibliothèque du Collège Teilhard de Chardon que les premiers plans de la vidéo sont filmés, jeudi 4 mars dernier. En guise de décor : un poster de Thomas Pesquet, son livre de photographies et un gros ballon en forme de globe.

Nicolas Laporte s'improvise metteur en scène le temps du tournage. Une reconversion professionnelle temporaire qui en vaut la peine, selon lui : "Thomas Pesquet adore faire de la diffusion des connaissances ! Quand il va recevoir notre demande, je suis sûr qu'il trouvera un moment pour photographier la chaîne des Puys".

Éléonore, en plein tournage, localise la chaîne des Puys sur le globe sous l’œil attentif de Nicolas Laporte. © Radio France - © Romane Brisard

Et cela, malgré les difficultés qu'une telle demande suppose. "Il faut que la Station Spatiale passe au-dessus de Clermont-Ferrand un jour où il fait beau, mais aussi lorsque Thomas sera en repos !". Ce qui n'est pas évident : un astronaute travaille huit heures par jour, et ne peux évidemment pas se libérer de ses obligations pour un shooting improvisé.

Un projet pédagogique

Ce jour-là, un réel plaisir se lit sur le visage des élèves. Thomas, qui se rêve astrophysicien, est acteur principal de la vidéo : "On a écrit les textes, et c'est amusant de jouer à l'acteur... Ça crée des liens. Et puis, on se balade et on apprend des choses aussi !".

Thomas, deuxième acteur principal de la vidéo. © Radio France - © Romane Brisard

Car derrière la réalisation du clip, tout un projet pédagogique a été pensé par les professeurs du collège. Le 16 mars prochain, si la météo est avec eux, les élèves monteront au sommet du puy de Dôme accompagnés d'un guide conférencier. "Ils vont apprendre plein de choses : ces volcans sont une terre de sciences ! Blaise Pascal y a démontré que plus on monte en altitude, plus la pression diminue !", s'enthousiasme Nicolas Laporte.

Des visites sont également prévues au Temple de Mercure et à l'Observatoire météorologique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC). L'occasion pour les élèves de tourner les dernières scènes de leur vidéo qu'ils enverront au célèbre astronaute le 15 avril prochain.