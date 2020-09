Chamalières : deux piétons renversés par une voiture sur l'avenue de Royat

Le véhicule de la conductrice a percuté un homme et une femme ce vendredi matin à hauteur du square de Verdun. La victime la plus grièvement blessée souffre de fractures au niveau des jambes. Elle a été hospitalisée à Clermont-Ferrand.

L'accident s'est produit peu avant 7 heures et demi ce vendredi matin sur l'avenue de Royat, au niveau du square de Verdun. Deux piétons, une femme d'une cinquantaine d'années et un homme, ont été fauchés par une voiture et projetés au sol.

C'est la quinquagénaire qui a été la plus sévèrement touchée. Elle souffre de plusieurs fractures au niveau des jambes. Prise en charge par une équipe médicale du SMUR et les sapeurs-pompiers, elle a été transportée dans un état qualifié de grave au CHU Clermont-Ferrand.

L'autre victime, un homme dit l'âge n'a pas été communiqué, n'a été que légèrement blessé. Les secours ont également pris en charge la conductrice de la voiture qui a été accompagnée en état de choc à l'hôpital.