Chambéry : trois personnes blessées devant les Halles Savoyardes après une possible rixe

Trois personnes ont été blessées ce jeudi peu après 10h30, devant le magasin Les Halles Savoyardes à Chambéry, située au 131, avenue des Landiers. D'après les premiers éléments, il pourrait s'agir d'une rixe entre plusieurs individus, rixe dont l'origine reste encore à déterminer. La bagarre aurait éclaté dans la rue, entre "trois à quatre personnes, qui se seraient battues à coups de barre de fer et peut-être d'arme blanche", indique une source proche du dossier.

Quatre personnes impliquées et interpellées

A l'arrivée de la police, quatre personnes ont pu être interpellées. Il s'agit de savoir qui, parmi elles, sont les victimes ou les auteurs présumés de la rixe. Sur les quatre personnes, trois ont été blessées, avec "des plaies au crâne, aux jambes ou aux épaules", et l'une d'entre elle a dû être hospitalisée, mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Pour l'instant on ne connaît ni l'âge, ni l'identité des victimes et des mis en cause. Une enquête de police a été ouverte. A la mi-journée, trois personnes, sur les quatre impliquées, étaient entendues par les forces de l'ordre.