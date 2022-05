Chambéry : de la prison avec sursis pour des manifestants anti-pass sanitaire

Trois hommes ont été condamnés ce lundi à des peines de 2 mois, 4 mois et 6 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Chambéry. Ils étaient jugés pour violences aggravées et rébellion. En janvier dernier, ils avaient été interpellés à Chambéry après une manifestation anti-pass sanitaire qui avait dégénéré.

Stage de citoyenneté

L'un des mis en cause avait porté des coups à des policiers, les autres avaient lancé une barrière de chantier sur un véhicule de police. Les trois prévenus ont aussi interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique pendant trois ans, et ils devront réaliser un stage de citoyenneté dans un délai de six mois.