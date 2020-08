Chambéry : des étudiants infirmiers manifestent devant le Centre hospitaliser

De la lessive et des seaux pour nettoyer leurs blouses en pleine rue, devant le Centre hospitalier de Chambéry. Une poignée d'étudiants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), rattaché au Centre Hospitalier Métropole Savoie, sont en colère avant la rentrée. Ils accusent l'IFSI de laisser à leur charge l'entretien des tenues. Les années précédentes, le service blanchisserie était assuré par le Centre Hospitalier.

Une pancarte posée sur un poteau par les étudiants infirmiers © Radio France - Paul Tilliez

Obligés de laver les tenues

C'est impératif, pour éviter toutes contaminations, notamment au coronavirus, les blouses doivent être nettoyées chaque soir à haute température. "On nous demande de respecter des mesures d’hygiène comme le port du masque, on s'y plie, mais après, on nous demande de laver nos tenues constate Océane, étudiante en troisième année. Quand on n'a pas de machine à laver, on est obligés de faire avec les moyens du bord, on lave à la main."

Un représentant de la fédération étudiante a été reçu ce jeudi matin par la direction du Centre Hospitalier qui a fait remonter le problème à la région et à l'Agence Régionale de Santé.